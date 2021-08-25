В Ярославле отключат холодную воду: где и когда

До 26 августа не будет холодной воды. Фото: Полина Вачнадзе

С 25 по 26 августа, с 22:00 до 12:00 по всему Ярославлю отключат холодную воду. Об этом сообщили в диспетчерской службе города.

Без холодного водоснабжения останутся следующие адреса:

улица Колышкина, 60, 62, 64, 66, 62к2, к3, к4

улица Профсоюзная, 25-29, 14-30

улица Земельная, 11-29, 30

улица Сиреневая, 12-30, 11-31

улица Вечерняя, 11-29; ул. Главная, 14-24

улица Заручейная, 3-25, 8-28

улица Мастеровая, 2-30, 3-53

улица Памятная, 2-42, 1-15

улица Национальная, 2-16

улица Медведевская, 1-34. 7-31

улица Прямая, 2-9

улица Юдовская

улица Овражный переулок, 2-8, 3-9

улица Овражный переулок, 2-10, 1-3

Волгостроевская набережная, 1-17

улица Воздвиженская, 2-44, 1-45

Нововоздвиженская набережная, 2-5. 8-10

улица Высокая, 2-22, 1-19

улица Братская

улица Беговая

улица Рассветная

улица Согласная

улица Смежная

улица Лесозаводская, 2-15

улица Тепличная

улица Зимняя

улица Хлебная

улица Голубятная

улица Тихая

Бочки и емкости с водой:

улица Колышкина, 8, 58

улица Мастеровая, 17

улица Хлебная, 12

улица Голубятная, 17

25 августа, с 9:00 до 16:00

улица 1-я Приречная, 5-19А, 8-22

2-й Парковый проезд. 1-11, 4, 6

улица Охотничья, 20А

улица 2-я Парковая, 3, 5

ВРК: улица 4-я Парковая, 26.