В Ярославле отключат холодную воду: где и когда

До 26 августа не будет холодной воды.
Фото: Полина Вачнадзе
С 25 по 26 августа, с 22:00 до 12:00 по всему Ярославлю отключат холодную воду. Об этом сообщили в диспетчерской службе города.
Без холодного водоснабжения останутся следующие адреса:
улица Колышкина, 60, 62, 64, 66, 62к2, к3, к4
улица Профсоюзная, 25-29, 14-30
улица Земельная, 11-29, 30
улица Сиреневая, 12-30, 11-31
улица Вечерняя, 11-29; ул. Главная, 14-24
улица Заручейная, 3-25, 8-28
улица Мастеровая, 2-30, 3-53
улица Памятная, 2-42, 1-15
улица Национальная, 2-16
улица Медведевская, 1-34. 7-31
улица Прямая, 2-9
улица Юдовская
улица Овражный переулок, 2-8, 3-9
улица Овражный переулок, 2-10, 1-3
Волгостроевская набережная, 1-17
улица Воздвиженская, 2-44, 1-45
Нововоздвиженская набережная, 2-5. 8-10
улица Высокая, 2-22, 1-19
улица Братская
улица Беговая
улица Рассветная
улица Согласная
улица Смежная
улица Лесозаводская, 2-15
улица Тепличная
улица Зимняя
улица Хлебная
улица Голубятная
улица Тихая
Бочки и емкости с водой:
улица Колышкина, 8, 58
улица Мастеровая, 17
улица Хлебная, 12
улица Голубятная, 17
25 августа, с 9:00 до 16:00
улица 1-я Приречная, 5-19А, 8-22
2-й Парковый проезд. 1-11, 4, 6
улица Охотничья, 20А
улица 2-я Парковая, 3, 5
ВРК: улица 4-я Парковая, 26.