В Ярославле установят часы обратного отсчета до Чемпионата мира по волейболу

Ярославцы могут принять участие в голосовании и выбрать талисман Чемпионата мира по волейболу. Скриншот с сайта mascot.volley2022.ru

26 августа в Ярославле у фонтанов рядом с правительством области установят часы обратного отсчета. Они будут считать время до начала 20-го Чемпионата мира по волейболу, который стартует 26 августа 2022 года. Он пройдет в 10 городах, в том числе, и в Ярославле.

- По часам жители смогут ежедневно наблюдать, сколько дней осталось до масштабного спортивного события. Также в этот день пройдут праздничные мероприятия в концертном зале «Вознесенский», - сообщил начальник управления по физической культуре и спорту Александр Легус.

Спортивный праздник начнется в Ярославле 26 августа в 10 часов. Можно будет принять участие в мастер-классе по волейболу и потренироваться с членами клуба «Ярославич». Кроме того, на фестивале разыграют сувениру чемпионата.

А здесь можно принять участие в голосовании и выбрать талисман Чемпионата.