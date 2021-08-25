«Пытался купить на них лекарства»: в Ярославской области задержали мужчину с фальшивыми деньгами

Теперь любителям легких денег грозит до 8 лет лишения свободы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Рыбинске неизвестный мужчина пытался выдать фальшивые деньги за настоящие. Житель пришел с «липой» в аптеку и хотел расплатиться ей за лекарства. Медработник оказался бдительным и план злоумышленника провалилось, а вскоре к нему в дверь постучались сотрудники полиции.

- По горячим следам сотрудниками полиции установлен и задержан 31-летний мужчина, у которого обнаружена и изъята поддельная купюра, номиналом пять тысяч рублей, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Также в Рыбинске был задержан 23-летний молодой человек, которого тоже, как рассказали в полиции, подозревают в сбыте поддельных купюр. Мужчины рассказали, что фальшивки купили в интернет-магазине.

Теперь любителям легких денег грозит до 8 лет лишения свободы.