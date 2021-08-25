В Ярославле возобновляется работу автобусный маршрут №22с

С 30 августа возобновляет свою работу автобус №22с Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ярославле с 30 августа возобновляет свою работу автобус №22с, сообщает «Яргортранс».

- В связи с окончанием летних каникул с 30 августа возобновляются регулярные перевозки пассажиров по маршруту №22с «Красная площадь – Студенческий городок», - говорится на сайте компании.

Автобус обычно прекращает работу на время каникул у студентов, так основные его пассажиры – учащиеся университетов.

Напомним, что с понедельника, 23 августа, открыли движение по Добрынинскому мосту и несколько автобусов вернулись к привычной схеме работы.