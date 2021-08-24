Какие дороги в Ярославле отремонтируют в ближайшие полгода

Оъявлен электронный аукцион на выполнение работ по текущему содержанию дорог. Фото: Мэрия Ярославля

Сегодня, 24 августа, на общегородском совещании в Ярославле рассказали, какие дороги буду отремонтированы в городе в ближайшее время.

— Сейчас объявлен электронный аукцион на выполнение работ по текущему содержанию дорог общего пользования. По контракту предусмотрена замена бортового камня и тактильной плитки, ремонт проезжей части щебеночно-мастичным асфальтобетоном, а также ремонт брусчатки и колодцев, — сказал директор департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров.

Работы на Октябрьском мосту будут идти ночью, чтобы не перекрывать дорогу. Также будет отремонтирован проезд под Добрынинским путепроводом в районе железнодорожной станции «Молот», путепровод по проспекту Октября, перекрестки Ленинградского проспекта с улицей Большой Норской, проспектом Дзержинского, улицей Панина, а также улицы Александра Невского, Волгоградская, Карла Либкнехта, Жукова, Сосновоя, участки от улицы Добрынина до улицы Жукова, проезд от улицы Колышкина до улицы Главной, проезды от улицы Свободы до улицы Салтыкова-Щедрина.