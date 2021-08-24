«Его сбросили с поезда»: что произошло на железнодорожной станции в Ярославской области

Мужчина потерял сознание на железнодорожной станции. Фото: Александр ЖМУЛИН

Новый день - новый скандал. 24 августа, в социальных сетях Ярославской области появилась информация о том, что 13 августа с поезда «Рыбинск-Пищалкино» сбросили человека.

- Со слов очевидцев, мужчина был выкинут кем-то с поезда Рыбинск-Пищалкино. Его забрала скорая со станции Волга, - сообщила группа «Свободный Ярославль».

Но шум был поднят зря. В Северном линейном управление МВД России на транспорте опровергли информацию о безжалостном поступке.

- Мужчина потерял сознание на станции и упал. При падение получил телесные повреждения, такие, как сотрясение головного мозга, ушибы и прочее. Пострадавший был госпитализирован в рыбинскую больницу, - пояснили в пресс-службе ведомства.