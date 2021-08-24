В Заволжском районе Ярославля мужчина преследовал двух девушек.

Неизвестный мужчина пугает девушек. Фото: группа ВКонтакте «Подслушано в Ярославле».

В группе "Подслушано в Ярославле" ярославцы предупредили других жительниц района о возможной угрозе.

- Мы сидели с подругой на лавочке. Сначала он прошел в одну сторону, потом вернулся, встал перед нами, снял штаны, начал стонать и самоублажаться. Второй раз был 23 августа. Сначала у школы 48. Мы уже шли втроем, все девушки. Он шел за нами, потом обогнал, встал перед и начал громко стонать - все тоже самое. Третий раз произошел через полчаса. Мы пошли другой дорогой до дома и у подъезда опять его встретили, он очень близко подошел, - рассказывает пострадавшая девушка в группе ВКонтакте «Подслушано в Ярославле».

О произошедшем «КП-Ярославль» сообщила в полицию. Просим читателей быть бдительными.