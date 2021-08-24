Рефинансирование ипотеки: в чем выгода

Заместитель управляющего Ярославским отделением ПАО Сбербанк Елена Горелова. ФОТО: ПАО Сбербанк

Сегодня мы рассказываем о таком полезном инструменте, как рефинансирование кредитов, в том числе ипотеки. В каких случаях ее стоит использовать и каким образом – рассказывает заместитель управляющего Ярославским отделением ПАО Сбербанк Елена Горелова.

В чем плюсы рефинансирования?

Рефинансирование удобно по нескольким причинам, а именно:

- Вы снизите ежемесячную финансовую нагрузку. Процентная ставка по новому кредиту будет ниже. Переплата и ежемесячные платежи станут меньше.

- Объедините несколько кредитов в один. Можно рефинансировать до 5 различных кредитов. Например, автокредит, потребительский кредит и кредитную карту. Платить будет проще: одна ставка, один платеж, одна дата.

- Получите дополнительные деньги. Средства на личные цели (например, на ремонт или покупку машины) можно добавить к рефинансируемой ипотеке — брать еще один кредит не придется.

Как понять свою выгоду?

Если мы говорим о рефинансировании ипотеки другого банка в Сбербанке, то удобней всего обратиться к платформе ДомКлик. Здесь есть ипотечный калькулятор — с ним вы увидите, каким будет ежемесячный платёж. Это поможет определить, выгодно ли вам это предложение. В Сбербанке можно рефинансировать ипотеку другого банка, если платежи по ней идут не меньше полугода и нет просрочек. Для этого на ДомКлик нужно подать заявку, которую банк рассмотрит в течение 2-4 рабочих дней.

Какие документы понадобятся для рефинансирования?

Для рассмотрения заявки нужно представить паспорт заемщика/созаемщика с отметкой о регистрации и документы, подтверждающие финансовое состояние и трудовую занятость заемщика/созаемщика/поручителя.

Дополнительно к этому – сведения по каждому рефинансируемому кредиту (дата заключения и срок кредитования, процентная ставка и т.п.). Для подтверждения этих сведений нужно предоставить в банк любой из указанных документов: кредитный договор, график платежей, информация об остатке задолженности – список необходимых документов также есть на Домклик.

Для подачи заявки не обязательно ездить в банк – можно все сделать удаленно. А решать вопросы со специалистом банка - через чат.

Подали заявку, что дальше?

После одобрения заявки в течение 90 дней необходимо предоставить документы на недвижимость и провести оценку жилья. В среднем она занимает около 3 дней, а если она заказана через ДомКлик, то не больше 2. Далее, после рассмотрения документов, с вами свяжется менеджер Сбербанка и пригласит для подписания нового кредитного договора. В итоге вы получите сумму, которой хватит на погашение «старой» ипотеки в другом банке.

Как погасить ипотеку в другом Банке после получения кредитных средств?

После досрочного погашения ипотеки в другом банке требуется обязательно взять справку об отсутствии задолженности и представить ее в Сбербанк, не позже, чем через 2 месяца после получения кредита. Далее необходимо снять обременение с объекта недвижимости первоначального банка-кредитора. И после этого прийти в офис Сбербанка для оформления и подачи документов на регистрацию залога. Процесс займёт от 10 до 30 дней, и как только он завершится, ваша ставка по кредиту станет ниже на 2%. Ищите для себя максимально выгодный вариант и пользуйтесь возможностями, которые вам предоставляют банки!