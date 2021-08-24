Администрация Некрасовского района должна убрать мазутный пруд, в котором гибнут птицы

В Некрасовском районе местные жители обнаружили несколько мертвых птиц на берегу пруда из мазута

Вчера, 23 августа, КП-Ярославль рассказала об экологической катастрофе местного масштаба. В Некрасовском районе недалеко от села Рыбницы местные жители обнаружили несколько мертвых птиц на берегу пруда из мазута. Утку, которая еще подавала признаки жизни, но была полностью покрыта черной массой, люди попытались спасти.

КП-Ярославль обратился за комментариями в департамент охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области. Вот что нам ответили:

- Ранее сотрудники департамента неоднократно осуществляли выезды на место. На данный момент Ярославской межрайонной природоохранной прокуратурой проводится работу по понуждению органа местного самоуправления к ликвидации места розлива мазута.