Ярославль
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество24 августа 2021 14:20

Администрация Некрасовского района должна убрать мазутный пруд, в котором гибнут птицы

Комментарий дал департамент охраны окружающей среды
Полина Вачнадзе
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Некрасовском районе местные жители обнаружили несколько мертвых птиц на берегу пруда из мазута

В Некрасовском районе местные жители обнаружили несколько мертвых птиц на берегу пруда из мазута

Вчера, 23 августа, КП-Ярославль рассказала об экологической катастрофе местного масштаба. В Некрасовском районе недалеко от села Рыбницы местные жители обнаружили несколько мертвых птиц на берегу пруда из мазута. Утку, которая еще подавала признаки жизни, но была полностью покрыта черной массой, люди попытались спасти.

КП-Ярославль обратился за комментариями в департамент охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области. Вот что нам ответили:

- Ранее сотрудники департамента неоднократно осуществляли выезды на место. На данный момент Ярославской межрайонной природоохранной прокуратурой проводится работу по понуждению органа местного самоуправления к ликвидации места розлива мазута.