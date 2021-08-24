В Некоузском районе Ярославской области возведут мост через Волгу Фото: Алена МАРТЫНОВА

25 августа в Некоузском районе Ярославской области. пройдут военные учения. В ходе них инженерные подразделения Западного военного округа построят мост через Волгу. Его протяженность составит 1,5 километра. По легенде мост был разрушен авиацией противника. Его нужно восстановить для движения воинских эшелонов и другой техники.

Помимо этого, во время учений военные будут отрабатывать тушения моста, проведение разведки, а также сварочных работ под водой.