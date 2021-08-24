В Рыбинске примут на утилизацию старые покрышки: адреса

В Рыбинске примут на утилизацию старые покрышки Фото: Олег РУКАВИЦЫН

С 6 по 10 сентября в Рыбинске пройдет акция по сбору старых покрышек. Специальные контейнеры установят по 16 адресам, там можно бесплатно оставить изношенные шины. Об этом сообщает администрация Рыбинска.

- Отработанные покрышки будет забирать специализированный автомобиль и увозить на утилизацию в «Скоково», где шины переработают в резиновую крошку, - рассказала заместитель директора департамента ЖКХ, транспорта и связи Алла Тетюшкина.

Адреса, по которым принимают покрышки:

- ул. Пятилетки, ГК «Судостроитель» (Слип),

- ул. Харитонова, поселок ГЭС-14,

- ул. Качалова, 1, ГМ напротив дома 6 по ул. Качалова (Мехзавод),

- ул. Веденеева, ГМ напротив дома 16 по ул. Веденеева (Переборы),

- ул. Черепанова, ГМ напротив школы № 30 (Веретье-3),

- ул. 9 Мая, ГМ «Автомобилист-10»,

- ул. Кустова, ГК «Гора» (Скоморохова Гора),

- ул. Большая Тоговщинская, ГМ «Автодом» (Прибрежный),

- ул. Танкистов, ГМ напротив дома 6 по ул. Танкистов (Северный),

- ул. Авиационная, ГМ «Автомобилист-5» (Новый центр),

- ул. Орджоникидзе, ГМ «Полиграфмаш-1» (Полиграф),

- ул. Нобелевская, ГМ «Уткашь» (Копаево),

- ул. Боткина, ГМ напротив дома 15 по ул. Боткина (Гагаринский),

- ул. Николая Невского, ГМ «Оптика» (Мариевка),

- ул. Софийская, в районе СНТ «Любитель»,

- ул. Паровозная, ГМ «Сигнал» (Запахомовский).