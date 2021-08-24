В переславском лагере с детьми работали сотрудники, зараженные COVID-19 Фото: ИВАНОВА Диана

В переславском детском оздоровительном лагере «Орленок» в июле зафиксировали четырех сотрудников с коронавирусом. Не смотря на то, что ПЦР-тесты этих людей были еще не готовы, их все равно допустили работать с детьми. Работники лагеря три дня общались со 115 детьми.

В решении Переславского районного суда говорится, что 14 июля в отдел Роспотребнадзора Ростовского муниципального района из ЦРБ Переславля поступили экстренные извещения о том, что у четверых сотрудников МУ Центра «Орленок» в ходе обследования методом ПЦР был выявлен положительный результат на коронавирусную инфекцию. При этом было установлено, что указанные сотрудники до получения результатов лабораторного исследования с 11 июля до 13 июля были допущены к работе в «Орленке» на территории детского лагеря.

- 15 июля по данному факту Роспотребнадзор составил протокол об административном правонарушении. 17 августа вынесено решение суда, - сообщили в мэрии Ярославля. - Муниципальное учреждение понесет наказание в виде крупного штрафа.