Кредитный портфель ВТБ в Ярославской области превысил 74 млрд рублей

Банк ПАО ВТБ в Ярославской области по итогам первого полугодия 2021 года увеличил кредитный портфель физических и юридических лиц на 17%, до 74 млрд рублей. Совокупный ресурсный портфель на 1 июля составил 53,1 млрд рублей.

Корпоративный кредитный портфель за полгода вырос на 22% и достиг 50,3 млрд рублей, из которых 43,5 млрд – средства, выданные крупному бизнесу (+27%), ещё 6,9 млрд – представителям среднего и малого бизнеса. Документарный портфель (гарантии и аккредитивы) за шесть месяцев увеличился на 17%, до 1,8 млрд.

По итогам первого полугодия 2021 года розничный кредитный портфель подразделения вырос до 23,7 млрд рублей (+7% с начала года). Портфель ипотеки достиг 11,2 млрд рублей, увеличившись за 6 месяцев на 4%. Кредиты наличными выросли на 9%, до 10,7 млрд рублей, портфель автокредитов – на 7%, 790 млн рублей.

Всего за полугодие ВТБ предоставил жителям ярославского региона свыше 7 тысяч кредитов на сумму 5,9 млрд рублей (+42% к аналогичному показателю 2020 года). На покупку жилья банк одобрил более тысячи займов на 2,2 млрд рублей (+16%). Объем выдач кредитов наличными составил 3,4 млрд рублей (+63%), автокредитов – 320 млн (+50%).

Портфель привлеченных средств физлиц на 1 июля достиг 41,6 млрд рублей. Наибольшая динамика зафиксирована в направлении инвестпродуктов – этот портфель увеличился на 17%, до 15,6 млрд рублей.