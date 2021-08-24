Октябрьский мост в Ярославле будут ремонтировать ночью Фото: Полина Вачнадзе

В Ярославле в сентябре начнется ремонт Октябрьского моста. О том, как он будет проходить, на общегородском совещании в мэрии города рассказал директор департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров.

- Перекрытия Октябрьского моста не будет. Мы понимаем значимость этого объекта, поэтому будем работать в ночное время, - уточнил Ярослав Овчаров.

Ремонт запланирован по полосам. Ограничения по движению планируются, но их собираются снимать в утренние часы, чтобы не мешать движению транспорта и не создавать пробки.

- Планируем справиться за две недели. Но все будет зависеть от погодных условий, поэтому возможны задержки, - уточнил директор ДГХ.