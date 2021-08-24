Мэр Ярославля показал толщину асфальта на Которосльной набережной

Толщина асфальта на Которосльной набережной. ФОТО: Владимир Волков, Instagram

Мэр Ярославля Владимир Волков в своем Instagram ответил на обвинения общественников в том, что новый асфальт на Которосльной набережной не дотягивает до стандартов.

- Хорошо, что общественники не равнодушны к тротуарам на Которосльной набережной. Плохо, что они распространяют недостоверную информацию о том, что там укладывается слой асфальта не более двух сантиметров. Провели врезки для проверки – толщину можно увидеть на фото. Это даже больше, чем требует ГОСТ для тротуаров, - пишет Владимир Волков.

Напомним, что ремонт на Которосльной набережной должен был завершиться еще в середине июля. Однако в работе подрядчика были выявлены нарушения и его заставили снять асфальт и уложить его заново, соблюдая нормативы.