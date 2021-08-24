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Общество24 августа 2021 9:00

В Заволжском районе Ярославля нашли тело 29-летней женщины

Следователи назвали предполагаемую причину смерти
Влада Красоткина
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В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства произошедшего

В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства произошедшего

Фото: СУ СКР по Ярославской области

19 августа в СНТ имени Мичурина Заволжского района Ярославля 29-летняя женщина пошла купаться в реке Волушка. Но произошла трагедия - ярославна пропала в воде, а уже 20 августа нашли ее труп.

- Женщина пошла купаться в состоянии алкогольного опьянения, - сообщили в СКР по Ярославской области.

В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и точную причину смерти ярославны.