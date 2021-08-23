В Ярославле на улице Нефтяников начался ремонт двора Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле на улице Нефтяников во дворе дома №33 начался ремонт. Сейчас там занимаются укладкой асфальта и установкой бортового камня. Общая площадь, где будет заменён асфальт, составит 1,5 тысячи квадратных метров. Также будет проведено расширение парковки до 165 квадратных метров. Помимо этого, во дворе будет установлена водоотводная труба и положен газон.

- Ремонт двора мы планируем завершить в течение двух недель. На объекте работают бригада из восьми человек и три единицы техники. У подъезда будем устанавливать пандус, чтобы жителям было удобно заходить в дом с колясками, велосипедами. Работы по установке бортового камня завершим уже сегодня, 23 августа, — сообщил представитель подрядной организации «Ярдормеханизация» Армен Мартиросян.