Политическая симфония: ярославские активисты партии «Новые люди» приняли участие в необычном съезде

Более 2,5 тысяч делегатов, представляющих все регионы России, собрались в прошедшее воскресенье. Фото: Иван Петров

Их глазами, где можем, помогаем. И жители заново узнают, что политики могут быть полезными: иногда достаточно дать нужный совет, некоторые частные обращения можно отработать собственными силами, а реально классные идеи можно осуществить совместными усилиями. Более 2,5 тысяч делегатов, представляющих все регионы России, собрались в прошедшее воскресенье в Москве на внеочередном съезде партии «Новые люди». Избирательная кампания приближается к завершающей стадии, и Новые люди входят в нее красиво — под аккомпанемент симфонического оркестра.

Аккомпанемент симфонического оркестра на съезде. Фото: Иван Петров

Представляя свой предвыборный манифест, руководство партии «Новые люди» отказалось от сцены, чтобы в буквальном смысле быть на равных со всеми участниками съезда. Лидеры Новых людей представили региональным коллегам предвыборную программу партии.

— Она небольшая, всего 30 страниц, она проста и понятна, — рассказал лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев. — Перестать выкачивать деньги из экономики, раздувая госбюджет. Снизить налоги, вернуть их в регионы — туда, где они собираются. Дать больше самоуправления, свободы решать самим на своей земле, как жить и на что тратить. Вернуть конкуренцию во все сферы жизни страны.

Ярославские активисты партии «Новые люди» убеждены, что к изменениям приведут только реальные дела.

— Многие люди привыкли думать, что депутат — это человек, который вспоминает о своих избирателях только в канун выборов, — рассуждает заместитель руководителя ярославского отделения партии «Новые люди» Владислав Мирошниченко. — Прошелся по округу, лавочки во дворах поставил — и можно еще пять лет не работать. Я считаю, что работа депутата должна быть ежедневной, большую часть времени нужно проводить за пределами кабинета. Именно поэтому в Ярославской области наша деятельность построена на реальных делах, а не пустых обещаниях. Люди видят это, поддерживают нас и, надеюсь, вдохновляются.

Владимир Карпов, еще один ярославец на съезде партии, уже успел попробовать себя в роли чиновника и понял, что ему хочется заниматься реальными делами.

— На наших глазах происходят невероятные вещи, — говорит Владимир Карпов. — Откликаясь на приглашения и просьбы о помощи жителей региона, мы знакомимся с уникальными людьми в больших и малых городах, смотрим на проблемы