В Ярославле крысы вместе с утками выходят на берег. ФОТО: группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте

В Ярославле около пруда «Очки», который находится в Брагино, местные жители заметили довольно странную компанию. Утки плавают в воде; после того, как проходящие мимо люди начинают их кормить, к птицам присоединяются еще и крысы. Они быстрее уток подъедают все, чем поделились с водоплавающими ярославцы.

- Крысы вместе с утками плавают в пруду и вылезают на берег. Ничего не боятся, едят хлеб и семечки. Гуляют дети, к ним подходят… Мало ли напрыгнут, - пишут горожане в соцсетях.