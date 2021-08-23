В Рыбинске отключат газ и горячую воду на три дня Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Завтра, 24 августа, в 9 часов утра в микрорайоне Волжском и поселке ГЭС отключат газ и горячую воду на три дня. Отключение произойдет из-за планового ремонта на газораспределительной станции. Перед началом работ рыбинцев просят отключить газовые краны в квартирах. А тем, кто живет в частном секторе, перекрыть газ на газопроводе. Три дня горячей воды и газа не будет примерно в 300 многоквартирных домах и 150 частных.

- Ремонт запорной арматуры на одной из линий газораспределительной станции будем проводить в несколько этапов: отключение, продувка, сварочные работы и подключение. Постараемся отработать в максимально короткие сроки, бригады будут работать круглосуточно, сменяя, - друг друга, - рассказал заместитель генерального директора «Рыбинскгазсервиса» Андрей Степанов.

Газ планируют дать 26 августа в 13 часов, а горячую воду после возобновления газоснабжения, также 26 августа.