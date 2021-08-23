Ярославль
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
+18.6°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество23 августа 2021 15:01

Печь, шуруповерт и термопистолет: экс-супруги из Ярославского района не смогли без приставов разделить имущество

Супругу пришлось отдать бывшей жене дороги его сердцу инструменты
Полина Вачнадзе
КомментироватьОставить комментарий(0)
Супругу пришлось отдать жене дороги его сердцу вещи

Супругу пришлось отдать жене дороги его сердцу вещи

Фото: Аца КОШТЭ

В поселке Ивняки Ярославского района супруги после развода не смогли мирным путем разделить совместно нажитое имущество. И жена обратилась в суд, который вынес решение выделить женщине вещи ни сумму чуть выше 56 тысяч рублей.

- Исполнительный документ о передаче гражданке банной печи, газонокосилки, шуруповерта и термопистолета поступил на исполнение в ярославское районное отделение, - сообщили в пресс-службе УФССП по Ярославской области.

Судебный пристав выехал по месту жительства бывшего мужа истицы. Тот отдавать инструменты, которые, видимо, были ему очень дороги, не хотел. Однако после коротких пререканий с приставом, мужчине все же пришлось расстаться и с печью, и с шуруповертом, и с газонокосилкой, и с термопистолетом.