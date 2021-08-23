Печь, шуруповерт и термопистолет: экс-супруги из Ярославского района не смогли без приставов разделить имущество

Супругу пришлось отдать жене дороги его сердцу вещи Фото: Аца КОШТЭ

В поселке Ивняки Ярославского района супруги после развода не смогли мирным путем разделить совместно нажитое имущество. И жена обратилась в суд, который вынес решение выделить женщине вещи ни сумму чуть выше 56 тысяч рублей.

- Исполнительный документ о передаче гражданке банной печи, газонокосилки, шуруповерта и термопистолета поступил на исполнение в ярославское районное отделение, - сообщили в пресс-службе УФССП по Ярославской области.

Судебный пристав выехал по месту жительства бывшего мужа истицы. Тот отдавать инструменты, которые, видимо, были ему очень дороги, не хотел. Однако после коротких пререканий с приставом, мужчине все же пришлось расстаться и с печью, и с шуруповертом, и с газонокосилкой, и с термопистолетом.