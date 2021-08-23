В Ярославле проводят проверки из-за выбросов черного дыма с асфальтобетонного завода

По факту выбросов дыма с асфальтобетонного завода в Ярославском районе проводятся проверки Фото: Игорь ЧАБАНЕНКО

По факту выбросов черного дыма с асфальтобетонного завода в Ярославском районе проводятся проверки. Жалуются на смог от предприятия жители близлежащих населенных пунктов, причем, звонки на телефон «горячей линии» поступают регулярно.

- В целях оценки состояния атмосферного воздуха в ближайших населенных пунктах и возможного его загрязнения выбросами от асфальтобетонного завода региональным департаментом неоднократно организованы исследования атмосферного воздуха в деревне Васильевское на содержание загрязняющих веществ, характерных для выбросов АБЗ, - сообщил председатель комитета государственного экологического надзора департамента охраны окружающей среды и природопользования Александр Прибылов.

В июне этого года в деревне выявили двукратное превышение диоксида серы и восьмикратное превышение оксида азота.

Но так как завод является объектом федерального государственного экологического надзора, информация о нарушения была направлена в Управление Роспотребнадзора по Ярославской области и в Верхнее-Волжское межрегиональное управление Росприроднадзора.

О нарушениях в сфере экологи жители региона могут сообщить по телефону 8(4852)40-02-30.