В Ярославской области ищут семейную пару, которая пропала в лесу

Семья пропала 18 августа. Фото: поисково-спасательный отряд «ЮК-спас».

Уже пятые сутки идут поиски семейной пары из Вологодской области: Ирины и Николая Черепягиных. Утром 18 августа семья уехала на голубом «Шевроле Авео» в лес за грибами вблизи деревни Норобово и больше не выходила на связь.

- Ирине 47 лет, рост 173 сантиметра, женщина полного телосложения, голубые глаза. Носит короткие светлые волосы, а в ушах серьги. Была одета в темную футболку и штаны, обута в черные сапоги. С собой был айфон 5s и берестяная корзина. Возраст Николая 48 лет, рост 180 сантиметров, худощавого телосложения, волосы короткие и темные, а глаза серые. Есть особая примета - хромает на левую ногу. Был одет в джинсы и черные сапоги. С собой - корзина, сигареты, зажигалка, - сообщили в поисково-спасательном отряде «ЮК-спас».

Семья Черепягиных могла уйти по лесу в Ярославскую область. Если вы знаете о местонахождении пропавших или хотите помочь с поиском, то обратитесь по телефонам: 02, либо 89211238880.