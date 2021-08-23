Линейки в школах Рыбинска пройдут только для первоклассников и выпускников Фото: Алена МАРТЫНОВА

Новый учебный год в школах Рыбинска начнется в очном режиме. Об этом сообщили на сайте администрации города.

- Детский омбудсмен Анна Кузнецова поддержала очный формат начала учебного года. Эту позицию разделяет и Минпросвещения РФ: 1 сентября дети придут в классы и встретятся со своими учителями, - пояснили в администрации Рыбинска.

Как и в 2020 году, праздничные линейки пройдут только для первоклассников и учеников 11-х классов. Родители могут присутствовать, а вот бабушек, дедушек и других родственников попросили не приходить.

Время и место проведения линеек каждая школа определит самостоятельно. Если позволит погода, то праздник пройдет на улице.

Для учеников 2-10 классов запланированы классные часы. В этом году они будут посвящены году науки и техники.