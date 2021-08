Сбер признан лучшим цифровым банком России для частных и корпоративных клиентов по версии Global Finance

Международное издание Global Finance опубликовало список лучших цифровых банков Центральной и Восточной Европы (World’s Best Digital Banks Awards in Central & Eastern Europe 2021) для частных и корпоративных клиентов. В обеих национальных категориях победителем стал Сбер, названный лучшим цифровым банком России. Банк также одержал победу ещё в 7 номинациях - как лучшее цифровое финансовое учреждение в Центральной и Восточной Европе по отдельным направлениям бизнеса.

В части работы с населением Сбер стал лауреатом премии Global Finance в таких номинациях, как «Лучший дизайн сайта» (Best Website Design), «Лучший адаптивный сайт мобильного банкинга» (Best Mobile Banking Adaptive Site), «Лучший в области маркетинга в социальных медиа и сервисах» (Best in Social Media Marketing and Services), «Лучшие открытые банковские API» (Best Open Banking APIs).

В корпоративном секторе Сбер отмечен в номинациях «Лучшее решение по информационной безопасности и фрод-менеджменту» (Best Information Security and Fraud Management), «Лучший в области маркетинга в социальных медиа и сервисах» (Best in Social Media Marketing and Services) и «Лучшие открытые банковские API» (Best Open Banking APIs).

Как подчеркивается в отчётах, банки-лидеры были выбраны исходя из следующих критериев: сила стратегии для привлечения и обслуживания клиентов в «цифре», использование клиентами цифровых предложений банка, широта цифровой продуктовой линейки, наличие осязаемых преимуществ от внедрения цифровых инициатив, функциональность и дизайн сайтов и мобильных банковских приложений.

Мы рады что Global Finance вновь назвало Сбер в числе лидеров цифрового банкинга Центральной и Восточной Европы. Сбер провёл серьёзную цифровую и технологическую трансформацию, и её главными бенефициарами стали наши частные и корпоративные клиенты. Хочу поблагодарить всех наших клиентов за доверие, которое они оказывают нашим цифровым сервисам, придавая смысл всему, что мы делаем. Поздравляю всю команду Сбера с высокой оценкой нашей работы, - сказал Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф.

Журнал Global Finance — одно из старейших и наиболее уважаемых отраслевых изданий в международном банковском сообществе. Коллектив журнала совместно с экспертами анализирует деятельность финансовых институтов по всему миру, отмечая лучшие из них как по совокупности оказываемых услуг, так и по отдельным показателям. Эти награды являются всемирно признанным стандартом качества финансовых услуг. За последние годы Сбер многократно становился лауреатом премии в различных номинациях.