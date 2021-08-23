Осколки двух машины прилетели в третий автомобиль: ночью под Ярославлем произошло крупное ДТП

В больницу с травмами госпитализировали 19-летнего парня. Фото: УМВД по Ярославской области

В ночь на 23 августа в Переславском районе Ярославской области произошло крупное ДТП, в котором пострадали четыре человека.

На трассе «Москва-Холмогоры» столкнулись автомобили «Рено», за рулем которого был 19-летний молодой человек и «Тойота» - за рулем была 40-летняя женщина.

- После осколками от столкновения был поврежден автомобиль «Фольксваген», водитель которого 37-летний мужчина, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

В больницу с травмами госпитализировали 19-летнего парня. Водитель и пассажир «Тойоты», а также 20-летний пассажир «Рено» - нуждаются в амбулаторном лечении.