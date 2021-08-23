В Ярославле на ярмарке можно будет купить книги по издательским ценам

Фестиваль «Ярославское книжное обострение» пройдет с 27 по 29 августа Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ярославле с 27 по 29 августа будет проходить фестиваль «Ярославское книжное обострение». Об этом сообщили в департаменте культуры региона.

- На аллеях Бутусовского парка раскинется книжная ярмарка, где будут представлены издательства из Москвы и Ярославля: «Лаборатория знаний», «Этерна», «Аквилегия–М», «Согласие», «Галактика», «Компас-гид», «ВНД», «Цитата-плюс», «Универсалист» и многие другие. Жители города смогут пополнить свои домашние библиотеки книгами по издательским ценам, посетить презентации книжных новинок, а юные читатели мастер-классы для детей, - пояснили в департаменте.

Кроме того, в рамках книжного фестиваля пройдут лекции, литературные мастер-классы, встречи с московскими и ярославскими писателями. Приедут Денис Драгунский, Леонид Клейн, Ольга Малышкина, Артем Козлов, Ольга Никонова.

Полную программу фестиваля можно узнать здесь.