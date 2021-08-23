Под Ярославлем изъяли более двух килограммов наркотиков

Полицейские обнаружили тайник, где хранилось более двух килограммов наркотиков.
Фото: УМВД по Ярославской области
В деревне под Рыбинском Ярославской области полицейские обнаружили тайник, в котором нашли более двух килограммов наркотиков.
В хранении подозревают 40-летнего мужчину. Позже он признался, что в сарае прятал стебли мака.
- Мужчине судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
На данный момент возбуждено уголовное дело.