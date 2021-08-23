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Общество23 августа 2021 9:44

Под Ярославлем изъяли более двух килограммов наркотиков

Стебли мака прятали в сарае
Влада Красоткина
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Полицейские обнаружили тайник, где хранилось более двух килограммов наркотиков.

Полицейские обнаружили тайник, где хранилось более двух килограммов наркотиков.

Фото: УМВД по Ярославской области

В деревне под Рыбинском Ярославской области полицейские обнаружили тайник, в котором нашли более двух килограммов наркотиков.

В хранении подозревают 40-летнего мужчину. Позже он признался, что в сарае прятал стебли мака.

- Мужчине судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

На данный момент возбуждено уголовное дело.