На Волковский фестиваль в Ярославле приедет семь коллективов из разных стран

В рамках фестиваля состоится вручение областной премии. Фото: группа ВКонтакте "Волковский театр"

17 сентября в Ярославле стартует международный Волковский фестиваль. На сцену первого театра России выйдет семь коллективов из разных стран: Армении, Узбекистана, Беларуси, Казахстана, Венгрии, Финляндии и, конечно же, России.

- В рамках фестиваля состоится вручение областной премии "За высокое служение театру и развитие традиций Федора Волкова", пройдут мастер-классы и творческие встречи, - сообщили в департаменте культуры Ярославской области.

Проводить фестиваль Волковский театр будет совместно с Министерством культуры России и правительством региона.