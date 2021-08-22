Прощай лето: какой будет погода в Ярославле на предстоящей неделе

Погода в Ярославле на неделю. Фото: Центр "Фобос"

Лето медленно, но верно покидает Ярославль. Уже в понедельник температура воздуха упадет до +14 ночью, а днем на улице будет +21 - без осадков. И это самый теплый день на неделе.

Во вторник ночью ожидается +13, а днем дождь и +19 градусов.

В среду - ночью +8, а днем +19, но солнечно.

В четверг облачно, + 8 ночью, + 14 днем.

Пятничная ночь станет немного теплее. Температура воздуха достигнет +11 градусов, а днем будет +16 и дождь.

- Неделя ознаменуется первым «звоночком» от грядущей осени. В атмосфере сформируется северной поток, - сообщили в центре «Фобос».