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Общество22 августа 2021 16:59

Прощай лето: какой будет погода в Ярославле на предстоящей неделе

Дожди и холода не заставили себя долго ждать
Влада Красоткина
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Погода в Ярославле на неделю. Фото: Центр "Фобос"

Погода в Ярославле на неделю. Фото: Центр "Фобос"

Лето медленно, но верно покидает Ярославль. Уже в понедельник температура воздуха упадет до +14 ночью, а днем на улице будет +21 - без осадков. И это самый теплый день на неделе.

Во вторник ночью ожидается +13, а днем дождь и +19 градусов.

В среду - ночью +8, а днем +19, но солнечно.

В четверг облачно, + 8 ночью, + 14 днем.

Пятничная ночь станет немного теплее. Температура воздуха достигнет +11 градусов, а днем будет +16 и дождь.

- Неделя ознаменуется первым «звоночком» от грядущей осени. В атмосфере сформируется северной поток, - сообщили в центре «Фобос».