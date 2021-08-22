Вместо щенка - уголовное дело: ярославну обманули при покупке домашнего питомца

Ярославна решила завести собаку. Фото: Михаил ФРОЛОВ

35-летняя жительница Фрунзенского района Ярославля решила завести собаку. Женщина зашла на сайт бесплатных объявлений, начала поиск четвероного друга и вот он - тот самый щенок найден.

- После обращения по указанным в объявлении контактным данным, пострадавшей в мессенджере неизвестные прислали ссылку. Перейдя по этой ссылке, женщина ввела данные своей банковской карты, после чего произошло списание более 46 тысяч рублей, - рассказали в УМВД России по Ярославской области.

Против интернет-мошенников возбудили уголовное дело.