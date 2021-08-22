Ярославль
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
+19.5°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество22 августа 2021 14:37

Вместо щенка - уголовное дело: ярославну обманули при покупке домашнего питомца

Мошенники списали сбережения с карты женщины
Влада Красоткина
КомментироватьОставить комментарий(0)
Ярославна решила завести собаку.

Ярославна решила завести собаку.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

35-летняя жительница Фрунзенского района Ярославля решила завести собаку. Женщина зашла на сайт бесплатных объявлений, начала поиск четвероного друга и вот он - тот самый щенок найден.

- После обращения по указанным в объявлении контактным данным, пострадавшей в мессенджере неизвестные прислали ссылку. Перейдя по этой ссылке, женщина ввела данные своей банковской карты, после чего произошло списание более 46 тысяч рублей, - рассказали в УМВД России по Ярославской области.

Против интернет-мошенников возбудили уголовное дело.