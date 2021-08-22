Его тело лежало на обочине: в Ярославской области насмерть сбили молодого человека

Пешеход шел по плохо освещенной дороге. Фото: УМВД по Ярославской области

Вчера, 21 августа, в поселке Никольское Ярославской области насмерть сбили 30-летнего молодого человеках. ДТП произошло около 23:30. Погибший пешеход шел по плохо освещенной дороге, как неожиданно появился автомобиль «Фольксваген».

- За рулем была девушка. Она ехала по населенному пункту со скоростью более ста километров в час, - рассказали очевидцы аварии в группе ВКонтакте «Подслушано в Рыбинске».

В полиции подтвердили, что за рулем авто была 37-летняя женщина.

- ДТП произошло на 209 километре автодороги «Сергиев Посад – Калязин – Рыбинск – Череповец» в Рыбинском районе, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

На данный момент полиция проводит проверку и устанавливает все обстоятельства произошедшего.