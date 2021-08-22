Есть пострадавшие: в Ярославле произошло ДТП с такси

Столкнулись машина такси «Рено» и «Мазда». Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

21 августа в Ярославле на пересечение улицы Панина и Тутаевского шоссе, около 23:15 вечера произошло ДТП. Столкнулись машина такси «Рено» и «Мазда».

- В результате аварии пострадали 23-летний водитель «Рено» и его 21-летняя пассажирка. Молодой человек был госпитализирован, девушке назначено амбулаторное лечение, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего. На место происшествия также выезжали шесть спасателей и одна служебная машина МЧС.