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Общество22 августа 2021 10:00

Вспыхнул за секунду: в Ярославле трое подростков подожгли лифт

Влада Красоткина
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Подростки убегают из горящего лифта.

Подростки убегают из горящего лифта.

В Ярославле трое подростков подожгли лифт в многоэтажном доме на улице Радищева Ленинского района. Момент преступления сняли камеры наблюдения. На кадрах видно, как молодые люди забегают в подъемник, обливают стены легковоспламеняющейся жидкостью, поджигают и убегают.

- По данному факту проводится проверка, -сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Преступление подростков сопровождается восторженными криками и смехом.

- Найти и такой штраф родителям выписать. У меня слов, что в голове творится. Найти и наказать по всей строгости, - пишут возмущенные ярославцы в группе ВКонтакте «Жесть Ярославль»