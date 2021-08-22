Вспыхнул за секунду: в Ярославле трое подростков подожгли лифт

Подростки убегают из горящего лифта.

В Ярославле трое подростков подожгли лифт в многоэтажном доме на улице Радищева Ленинского района. Момент преступления сняли камеры наблюдения. На кадрах видно, как молодые люди забегают в подъемник, обливают стены легковоспламеняющейся жидкостью, поджигают и убегают.

- По данному факту проводится проверка, -сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Преступление подростков сопровождается восторженными криками и смехом.

- Найти и такой штраф родителям выписать. У меня слов, что в голове творится. Найти и наказать по всей строгости, - пишут возмущенные ярославцы в группе ВКонтакте «Жесть Ярославль»