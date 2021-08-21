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Происшествия21 августа 2021 14:01

В Ярославской области при столкновении четырех машин погиб мужчина

ДТП произошло в Ростовском районе в пятницу, 20 августа
Полина Вачнадзе
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В Ярославской области при столкновении четырех машин погиб мужчина

В Ярославской области при столкновении четырех машин погиб мужчина

Фото: УМВД по Ярославской области

Вчера, 20 августа, на трассе в Ростовском районе произошло ДТП, столкнулись четыре автомобиля, сообщает пресс-служба УМВД по Ярославской области.

По предварительной информации, 20-летний водитель "ВАЗ-2107" выехал на встречную полосу и врезался в грузовик "ГАЗ", а после - в "Киа". От удара "Киа" вылетела в кювет и врезалась в забор. "ВАЗ" отбросило на "Форд".

- Водитель "ВАЗ"скончался на месте ДТП до прибытия бригады скорой медицинской помощи, - пояснили в пресс-службе УМВД по Ярославской области. - проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства ДТП.