В Ярославской области при столкновении четырех машин погиб мужчина
Фото: УМВД по Ярославской области
Вчера, 20 августа, на трассе в Ростовском районе произошло ДТП, столкнулись четыре автомобиля, сообщает пресс-служба УМВД по Ярославской области.
По предварительной информации, 20-летний водитель "ВАЗ-2107" выехал на встречную полосу и врезался в грузовик "ГАЗ", а после - в "Киа". От удара "Киа" вылетела в кювет и врезалась в забор. "ВАЗ" отбросило на "Форд".
- Водитель "ВАЗ"скончался на месте ДТП до прибытия бригады скорой медицинской помощи, - пояснили в пресс-службе УМВД по Ярославской области. - проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства ДТП.