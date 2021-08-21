В Ярославском районе водитель на "Форде" сбил 11-летнего мальчика Фото: Сергей ГАПОН

В поселке Карачиха Ярославского района вчера, 20 августа, водитель на "Форде" сбил мальчика-пешехода, который шел по проезжей части.

- В результате аварии мальчик 2010 года рождения госпитализирован. На место ДТП выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, следственно-оперативная группа, бригада скорой помощи. Проводится проверка, устанавливаются все причины произошедшего,- сказали в УМВД Ярославской области.

Полиция обращает внимание родителей: находясь с ребенком на проезжей части, крепко держите его за руку, помните, что капюшоны и зонты затрудняют обзор дороги, а телефоны и разговоры отвлекают от дороги. Не забывайте, что сами дети в силу своего возраста не умеют предвидеть опасность, правильно оценивать расстояние до приближающегося транспорта, его скорость и свои возможности. Они могут внезапно начать переходить или перебегать дорогу. В таких случаях водитель оказывается в чрезвычайно трудном положении и чаще всего не имеет возможности для предотвращения ДТП.