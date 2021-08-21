В Росстате рассказали, сколько стоит минимальный "школьный набор" в Ярославской области

Для ярославских родителей комплект школьной формы для девочек обойдется в 20-22 тысячи рублей Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Специалисты Росстата рассчитали, сколько в этом году будет стоить минимальный "школьный набор" в разных регионах России, в том числе, и в Ярославской области.

Для ярославских родителей, поданным специалистов, комплект школьной формы для мальчиков обойдется в 15-17 тысяч рублей, для девочек - в 20-22 тысячи. В комплект для юношей вошли девять предметов: двое брюк, три рубашки, один джемпер, две футболки, спортивный костюм, пять пар носков, кроссовки, летние туфли и ботинки. школьная форма девочек состоит из 11 предметов: два платья, три блузки, две юбки, три пары колготок, джемпер, две футболки, спортивный костюм, пять парк носков, кроссовки, летние туфли и ботинки.

В списке канцтоваров пять ручек, пять "простых" карандашей, четыре тетради по 12 листов, набор фломастеров, альбом, пять учебных пособий и рюкзак.

Кстати, в Ярославской области, по подсчетам специалистов Росстата, самые дорогие рюкзаки. В среднем они стоят 3,4 тысячи рублей. Самый дешевый школьный ранец в Карачаево-Черкессии -1,15 тысяч рублей.

Самыми дорогими товарами из "школьного набора" стали ранец и зимние ботинки. Минимальная стоимость обуви зафиксирована в Ингушетии - 1,22 тысячи рублей, максимальная - на Чукотке, 4 тысячи.

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