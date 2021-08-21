В Ярославле с 23 августа откроют Добрынинский мост Фото: Мэрия Ярославля

С 23 августа возобновляется движение автобусов через Добрынинский мост. Об этом сообщили в МУП ГПТ "Яргортранс".

Речь идет об автобусах №8 "ТРК «Ярославский Вернисаж» - 15 МКР", №58 "Нижний поселок - Фабрика "Красный Перевал", №62 "15 МКР - Улица 1-я Технологическая" и маршрутке № 71 "5 МКР - "Холодмаш".

- Возобновляется движение автобусных маршрутов на участке между остановками "Улица Добрынина" и "Моторный завод" в прямом и обратном направлении по путепроводу через железнодорожные пути по улице Добрынина. Движение данных маршрутов будет осуществляться по расписаниям, действовавшим до закрытия путепровода, - говорится на сайте "Яргортранс".

Напомним, что Добрынинский мост был закрыт для проезда всего транспорта 6 августа.

- Это связано с технологическими процессами, а именно с соединением двух сторон моста и созданием монолитного участка. Чтобы бетонное основание пролетного строения было прочным, необходимо снять динамическую нагрузку с объекта, - пояснил директор департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров.