В Рыбинске по подозрению в убийстве женщины задержан 30-летний мужчина

В Рыбинске по подозрению в убийстве 41-летней женщины задержан 30-летний местный житель. Напомним, Ирина пропала 15 августа, мать двоих детей искали полиция и волонтеры.

19 августа тело женщины с признаками насильственной смерти нашли на берегу Рыбинского водохранилища, сообщает пресс-служба СКР по Ярославской области. По данным рыбинских СМИ, Ирина была задушена.

- Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершения преступления. Следователем решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается, - пояснили в региональном СКР.