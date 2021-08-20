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Происшествия20 августа 2021 20:27

В Рыбинске по подозрению в убийстве женщины задержан 30-летний мужчина

41-летнюю Ирину искали несколько дней, тело нашли на берегу Рыбинского водохранилища
Полина Вачнадзе
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В Рыбинске по подозрению в убийстве 41-летней женщины задержан 30-летний местный житель. Напомним, Ирина пропала 15 августа, мать двоих детей искали полиция и волонтеры.

19 августа тело женщины с признаками насильственной смерти нашли на берегу Рыбинского водохранилища, сообщает пресс-служба СКР по Ярославской области. По данным рыбинских СМИ, Ирина была задушена.

- Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершения преступления. Следователем решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается, - пояснили в региональном СКР.

Женщину искали несколько дней, тело нашли на берегу Рыбинского водохранилища

Женщину искали несколько дней, тело нашли на берегу Рыбинского водохранилища

Фото: СУ СКР по Ярославской области