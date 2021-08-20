Фарфор из ярославского музея выставлен в Москве на ВДНХ Фото: Правительство Ярославской области

Ярославский фарфор из музея имени Орлова сейчас находится в Доме музеев на ВДНХ в Москве. Дом музеев на ВДНХ – проект Союза частных музеев и коллекционеров, главная цель которого – обеспечить доступ всех желающих к частным коллекциям со всей страны.

- Первыми свои экспонаты представили Музей имени Орлова из Ярославля, музей «Арт-традиции» и интерактивный музей «Дедушкин чердак» из Москвы, Музей печатных машинок из Красногорска и Музей истории и дизайна упаковки из Сергиева Посада, - рассказали в правительстве области.

Коллекция фарфора из Ярославля расскажет посетителям о правилах сервировки чайного стола, а также о традициях русского хлебосольства.