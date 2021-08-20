Полмиллиона на «гулянку»: жительница Гаврилов-Яма украла деньги у своего деда

Деньги хранились в сейфе дома Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

19-летняя жительница Гаврилов-Яма обвиняется по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в хранилище в крупном размере». Установлено, что девушка жила со своим дедушкой в одной квартире. У него было накоплено 500 тысяч рублей.

В марте текущего деда внучка решила воспользоваться этими деньгами. Когда пенсионера не было дома, девушка нашла ключ от сейфа, открыла его и забрала полмиллиона. Она потратила всю эту сумму на поездки с друзьями в Москву и в Санкт-Петербург.

- Обвиняемая вину в деянии признала полностью, - сообщили в прокуратуре Ярославской области. - Уголовное дело направленно в Гаврилов-Ямский районный суд для рассмотрения по существу. Уголовным кодексом Российской Федерации за совершение указанного преступления предусмотрено наказание до шести лет лишения свободы.