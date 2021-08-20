В поликлиниках Рыбинска горожан вакцинируют без записи Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В четырех поликлиниках Рыбинска всех желающих начали вакцинировать без предварительной записи. В некоторых прием будут вести вечером или в выходные.

Куда можно идти прививаться:

Поликлиника №1 при городской больнице №1 (улица 50 лет ВЛКСМ, 54)

Вакцинация без предварительной записи ежедневно, кроме субботы и воскресенья с 17 до 19.

Поликлиника №3 (улица Свободы, 4а)

Вакцинация без предварительной записи с 11 до 12, кроме субботы и воскресенья.

Поликлиника №4 (улица Зои Космодемьянской, 2а)

Вакцинация без предварительной записи с 13:30 до 14:20, кроме субботы. В воскресенье с 8 до 9 утра.

Поликлиника городской больницы №2 имени Пирогова (улица Максима Горького, 58)

Вакцинация без предварительной записи: понедельник, среда, пятница – с 13 до 17; вторник, четверг, суббота – с 12 до 15.

Вакцинация по записи также осуществляется, как и раньше.