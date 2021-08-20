Вот и пообщались: почему чат-боты и виртуальные помощники теперь решают большинство запросов жителей

Фото: ООО «Tele2 Россия»

В Tele2 поделились любопытной статистикой: жители ярославского региона стали все чаще консультироваться в чате приложения, нежели в салонах связи.

За полгода число интернет-обращений выросло на 58% и давно превышает объем консультаций в традиционной рознице. Специалисты решили разобраться, что повлияло на столь значительное изменение, а также собрали интересные факты.

Быстрее и удобнее

Первое объяснение, которое приходит в голову, – экономия времени. Если раньше для того, чтобы разобраться с тарифом или узнать об услугах для роуминга, надо было ехать в салон, то сегодня достаточно написать сообщение в чат оператора. В компании отмечают, что время ответа в среднем не превышает минуты, тогда как поездка до салона и обратно вероятно заняла бы не менее часа.

Салон связи – в кармане

Технологии шагнули далеко вперед, а особенно резкий скачок произошел в дни самоизоляции. Бизнес научился оказывать качественный сервис удаленно. В Tele2 подчеркивают, что предвидели такое развитие событий еще в самом начале истории с пандемией, потому усовершенствовали личный кабинет: он доступен и в виде приложения на смартфоне. Сегодня сервис практически полностью заменяет салон связи. Мы проверили: помимо консультаций в нем можно подключить новый номер, получить промокоды на скидки от партнеров, самостоятельно настроить тариф и даже – обменять неизрасходованные минуты на тарифе на киноновинки Wink.

Не только роботы

Клиентов оператора в чате обслуживает как умный чат-бот, так и реальные сотрудники, которые могут проконсультировать человека на разных языках, поздравить с юбилеем, готовы шутить и общаться неформально. В копилке Tele2 собралось столько подобных случаев, что компания выпустила сериал, посвященный работе клиентского сервиса.

Короткометражные новеллы основаны на реальных обращениях в Tele2. Сериал собрал свыше 10 млн просмотров и доступен всем на YouTube -канале компании.

- Проникновение передовых технологий в сферу клиентского сервиса помогает нам быть ближе к людям, удерживать лидерство на телеком-рынке по NPS и показателям качества сервиса, - уверена директор по дистанционному сервису Tele2 Елена Юрина.