В Ярославле оштрафовали владельца бывшего кинотеатра «Родина» Фото: Полина Вачнадзе

В Ярославле за ненадлежащее содержание фасада оштрафован владелец бывшего кинотеатра «Родина». Инспекция административно-технического надзора области зафиксировала два основных нарушения: граффити на стенах и разрушение штукатурки.

- Виновные лица привлечены к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа. Размер штрафа за совершение данного правонарушения может достигать 50 тысяч рублей, - пояснили в инспекции.

Напомним, что кинотеатр «Родина» прекратил свое существование в конце прошлого года. Этим летом в помещении началась реконструкция – экскаватор снес заднюю часть здания, внутри демонтировали все оборудование. На этом реконструкция, о которой было заявлено, приостановилась.

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