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Происшествия20 августа 2021 13:30

Ярославцу грозит год за попытку дать взятку сотруднику ГИБДД

Водитель пытался заплатить инспектору 1,3 тысячи рублей
Анастасия Голубева
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Ярославцу грозит год за попытку дать взятку сотруднику ГИБДД

Ярославцу грозит год за попытку дать взятку сотруднику ГИБДД

Фото: Александр БОЙКО

В Ленинском районе Ярославля сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, за рулем которого был 63-летний мужчина. Он небезопасно перевозил ребенка, за это ему грозил штраф в размере трех тысяч рублей. Во избежание этого, водитель пытался дать взятку правоохранительным органам – 1300 рублей.

- Сотрудники полиции незамедлительно сообщили об этом в дежурную часть, факт покушения на дачу взятки был задокументирован. Возбуждено уголовное дело статье «Получение взятки, дача взятки лично или через посредника в размере, не превышающем десяти тысяч рублей». По статье предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до одного года, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.