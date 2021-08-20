Опрокинулся ночью: в Ярославле в аварии пострадал водитель Фото: УМВД по Ярославской области

В Ярославле сегодня ночью, около 00:55 на Тутаевском шоссе у дома №95 произошла авария. 37-летний мужчина, который ехал за рулем «Ауди», не справился с управлением и вылетел с дороги прямо в кювет. После этого, автомобиль перевернулся. В результате аварии водителя «Ауди» увезли с травмами в больницу.

- На место ДТП выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, медики, МЧС. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.