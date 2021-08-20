1 сентября в Ярославской области: пустят ли родителей на школьные линейки?

Меньше чем две недели осталось до начала нового учебного года Фото: Алена МАРТЫНОВА

Меньше чем две недели осталось до начала нового учебного года, который вновь пройдет в условиях пандемии. Ярославских родителей волнует вопрос, пустят ли их на праздничные линейки? Особенно это актуально для мам и пап первоклассников, да и родители выпускников, возможно, захотят побывать на последнем первосентябрьском звонке.

- Массовые мероприятия запрещены, а формат праздничных линеек определяет руководитель образовательной организации, - сказали в департаменте образования Ярославской области.

И уточнили, что в школах будут соблюдаться те же санитарно-эпидемиологические меры, что и в прошлом году. Напомним, что 1 сентября 2020 года на торжественных линейках присутствовали только ученики первых и одиннадцатых классов. Их родители на празднике находились в медицинских масках.