Из детской больницы Ярославля украли избушку на курьих ножках

Избушка недолго радовала маленьких пациентов ярославской больницы. ФОТО: группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте

В Ярославле областная детская больница лишилась элемента декора – деревянной избушки на курьих ножках. Домик исчез 19 августа.

- У кого-то на даче появился новый декор, - шутят ярославцы.

- Уроды. У детей радость украсть…

- Вот из-за таких людей и нет желания облагораживать двор.

Кто-то выдвинул версию, что избушка сама ушла.

- Ну, теперь, надеюсь, что вылезет баба-яга и настучит по курьим ножкам тому, кто забрал.

В Ярославле это уже не первый случай кражи у детей. Много шума наделал деревянный поддон, установленный в детском саду вместо металлической калитки. Его, правда, уже заменили на настоящую калитку.

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И пообещал уже на этой неделе установить новую калитку в детском саду (подробнее)