В детском саду Ярославля деревянный поддон на входе заменили новой калиткой

В детсаду Ярославля установили новую калитку. Или старую... ФОТО: группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

На забор, огораживающий территорию детского сада №135 Ярославля, повесили новую калитку взамен деревянного поддона. Напомним, что деревянное сооружение поставила на вход в детсад около месяца назад, после того, как металлическую калитку украли местные маргинальные личности.

Как только фотография поддона на месте нормального ограждения оказалась в социальных сетях, поднялся шум. Реакция не заставила себя долго ждать, в том числе, и от мэра Владимира Волкова. Он не только пообещал в течение недели решить вопрос с калиткой, но и обвинил некоторых ярославцев в том, что из-за них оскудевает городской бюджет.

Свое слово глава сдержал: на месте деревянного поддона стоит калитка. Но новая ли?

- Как влитая стоит. И контуры как у забора. Старую вернули? – пишет в группе «Жесть Ярославль» ВКонтакте Артем Серов.

- Петли, конечно, новые, а вот калитка, похоже, старая… или перемещенная с другого входного отверстия, - считает Ольга Богач.

- Видимо, нашли на приемке металлолома, - считает Елена Малышевская.

- Сильно уж на кусок забора похожа. Может в другом месте теперь дырка поддоном закрыта, - предполагает Андрей Сухаров.

Ярославский общественник Андрей Брой, с легкой руки которого и стало известно о «сооружении» попросил тех, кто живет рядом с детским садом посмотреть, не сняли ли калитку с другого входа.