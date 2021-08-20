Полиция Переславля разыскивает мужчину, ударившего подростка в парке Фото: Артем КИЛЬКИН

Полиция Переславля-Залесского разыскивает мужчину, который 14 августа в парке Победы удалил 14-летнего подростка. Как рассказал порталу 76.ru отец юноши, прохожему не понравилось, что тот громко смеялся.

- Сотрудники полиции устанавливают и разыскивают мужчину, который ударил подростка. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, пояснили в УМВД по Ярославской области.

Удивительно, но многие жители региона встали на защиту не мальчика, который получил перелом носа, а мужчины.

- Не удивлюсь, если дети сами приставали к мужчине, - пишет в группе «Жесть Ярославль» Никита Волков.

- Неоднократно видел, как дети к пьяным взрослым мужчинам пристают. Заметьте – только к пьяным. Чтоб убежать можно было, - присоединяется к мнению Алексей Новиков.

- Просто смеялись, далее, смеялись над мужчиной, обсуждали, в чем он и как. Сейчас по улице идти невозможно, малолетки, которых одевают и обувают родители, чувствуют себя повелителями моды, - высказывает свое мнение Елена Виноградова.

- Думаю что мужик не просто так ударил, нынешняя молодежь сама кого хочешь спровоцирует, - пишет Саня Санин.

Но некоторые на стороне пострадавшего.

- Все очень странно! Не понравилось, что смеялись? А другим не нравится, что молчат, мычат, пищат, но это же не повод затевать драку и тем более избивать. Молодежь, конечно, имеет большие пробелы в воспитании, лавки таскают, девушки восседают на них, как в медицинских креслах, матерятся без стеснения, поэтому допускаю, что была словесная перепалка, замечания взрослого человека очевидно игнорировались, а смех стал последней каплей, но это не повод распускать руки, видя перед собой безмозглых детей. Урок на будущее и тем, и другим. Жалко мальчишку, зачем уродовать лицо, а ведь последствия могли быть плачевнее. Надо помочь следственным органам, у всех есть дети и даже страшно представить, как я бы сейчас себя чувствовала, как мать, - пишет Светлана Зубкова.